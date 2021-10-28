Гинцбург назвал самый эффективный способ защиты от Covid-19

Прививка «Спутником V», а позже — ревакцинация назальным препаратом, вероятнее всего, обеспечат стопроцентную защиту от коронавируса. Об этом со ссылкой на директора центра им Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.

«Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот», — объяснил специалист.

Он полагает, что такая схема вакцинации создаст «независимый барьер», который будет препятствовать заражению.