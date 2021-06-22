Гинцбург назвал отличие индийского варианта коронавируса от других штаммов

Индийский штамм Covid-19 и его мутации опасны из-за его устойчивости к антителам при проникновении в клетки. Об этом РИА Новости рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что этот вариант вируса по-другому взаимодействует с клетками человека.

«Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, — пояснил Гинцбург. — Тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчив к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость».

По словам руководителя центра, запас антител, который образуется при вакцинации «Спутником V», достаточно высокий, чтобы защищать от всех выявленных вариантов коронавируса.

Штамм B.1.617 выявили в начале октября прошлого года в индийском штате Махараштра, в последнее время он распространился во многие страны. Как говорил мэр Москвы Сергей Собянин, у 90% заболевших коронавирусом нашли «дельта»-вариант.