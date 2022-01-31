Гинцбург: Назальная вакцина от Covid-19 поможет увеличить интервал между прививками

Интраназальная вакцина от коронавируса может позволить увеличить промежуток между стандартными прививками. На клинические испытания данного препарата потребуется два — два с половиной месяца, заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Если все будет идти действительно по плану, в течение двух месяцев, двух — двух с половиной месяцев закончатся испытания первой и второй фазы интраназальной вакцины», — заявил специалист.

После этого, добавил он, Минздрав может выдать регистрационное удостоверение препарата и допустить его к массовому использованию.