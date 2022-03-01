Гинцбург исключил появление мультисистемного синдрома при вакцинации «Спутником М»

Разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины против коронавируса, включая и препараты для подростков, имеют состав, исключающий возникновение мультисистемного воспалительного синдрома после прививки. Об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Мы не вводим в организм человека [с вакциной] соединений, которые взаимодействуют непосредственно с полурецепторами, которые ответственные за включение воспалительных реакций, поэтому нам (развитие мультисистемного воспалительного синдрома — прим. Т-и) это не грозит», — подчеркнул академик РАН.

Гинцбург также обратил внимание на то, что в Центре имени Гамалеи очень хорошо очищают свою вакцину. По его словам, на этой неделе в гражданский оборот предполагается выпустить около 100 тыс. доз «Спутника M» для подростков.

Ранее исследователи из американских Центров по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что с 14 декабря 2020 года по 31 августа 2021 года с мультисистемным воспалительным синдромом столкнулся 21 подросток из более чем 21 млн привитых этого возраста.

Большинство из столкнувшихся с синдромом подростков до вакцинации переболели Covid-19, но у шести из них признаков болезни не было. Статья опубликована в журнале Lancet.