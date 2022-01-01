Гинцбург дал рекомендации по питанию привившимся от Covid-19 незадолго до Нового года

Привившимся от коронавируса Covid-19 незадолго до новогодних праздников во время застолий следует отдавать предпочтение качественной белковой пище. Об этом рассказал директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Белковая диета всегда способствовала хорошему иммунному ответу. В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много <…>», — пояснил академик РАН.

Соответственно, по словам Гинцбурга, получение большего количества «хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков», которые содержатся в хорошо усвояемом мясе и рыбе, поспособствует образованию антител.

Кроме того, исследователь напомнил, что включающий достаточную долю белка рацион в целом способствует улучшению настроения и тонуса человека.