ГИМС: владельцев судов в РТ, нарушающих правила безопасности на воде, стало на 15% меньше

За текущий год инспекторы ГИМС выявили 1091 административное правонарушение среди владельцев судов в Татарстане, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, число проведенных патрулирований увеличилось с 1585 до 1608.

Всего инспекторы проверили 8228 маломерных судов по республике. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

«Количество выявленных нарушений по обеспечению безопасности пассажиров в пути следования, а именно, за отсутствие индивидуального спасательного жилета по количеству пассажиров на борту судна, пока еще остается на высоком уровне. К административной ответственности привлечены 523 судоводителя, что составляет 48% от общего количества выявленных нарушений», – добавил спикер.

Венедиктов напомнил владельцам маломерных судов, что судна не подлежащие регистрации, то есть массой до 200 килограммов и мощностью двигателей до 8 киловатт, необходимо снять с регистрации, поскольку они являются объектом налогообложения. Снятие проводится беспошлинно, по письменному обращению в подразделение ГИМС.

Кроме того, в случае если судно зарегистрировано, необходимо раз в пять лет проходить освидетельствование, иначе его владельцу грозит штраф в размере от пяти до десяти тысяч рублей.