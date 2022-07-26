ГИМС РТ: Сапборды – это спортинвентарь, плавать на них можно только подготовленным людям

Сапсерфинг – популярное, но не всегда безопасное развлечение, рассказал главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Прежде всего, сапборды – это спортивный инвентарь. Чтобы заниматься сапсерфингом, у человека должна быть хорошая физическая подготовка. Управление сапбордом сродни езде на спорткаре. В первую очередь, нужно соблюдать безопасность. Мы ведь не выезжаем на спортивных авто на дороги общего пользования», – высказался Венедиктов.

Он добавил, что для сапсерфинга должны появиться специальные огороженные территории. В противном случае, серферы могут доставлять неудобства другим отдыхающим, к примеру, наехать на человека в воде.

«Наверное, надо будет принимать какие-то изменения в правилах нахождения на водоемах. Но сапборд – это не маломерное судно, и в данный момент какие-то меры в отношении них мы не можем применять», – добавил Венедиктов.