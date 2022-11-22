ГИМС РТ: «Родителей, чьи дети катаются на коньках по тонкому льду, будут наказывать»

На пресс-конференции в «Татар-информе» замруководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов напомнил татарстанским родителям о том, что сегодня необходимо внимательнее следить за своими детьми. В период ледостава многим ребятам захочется выйти на лед и они даже не задумываются о том, чем это чревато.

«Мы всегда обращаем внимание на детей, которые оказываются одни в водоемах. И неважно, летом или зимой. Особенно мы обращаем внимание на тех, кто выходит на неокрепший лед и катается на коньках. Лед никогда не может быть местом для отдыха и тем более для игр. И если такие дети попадаются, то на их родителей составляются протоколы, грозят штрафы», – рассказал Венедиктов.

Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина превышает 7 см. А для того, чтобы кататься на коньках, лед должен быть толщиной 12 см.

«Лучше всего кататься на коньках в специальных местах. В городе есть открытые и закрытые катки. Именно там можно осваивать мастерство по катанию на коньках», – резюмировал Венедиктов.