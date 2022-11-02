ГИМС РТ: «Пора убирать резиновые лодки и готовиться к зимней рыбалке»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Жителей Татарстана призвали перейти с летней рыбалки на зимнюю. С таким обращением сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» выступил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Прежде всего, это нужно для безопасности на водоемах. С наступлением осени температура воды каждый день снижается и любое падение в реку, к примеру, с резиновой лодки может привести к несчастным случаям.

«Резиновые лодки предназначены для рыбалки вблизи берега. В ближайшие дни необходимо поднять с водоемов маломерные суда и убрать их на хранение. Пора подготовить зимние удочки и снегоходы», – рекомендует Венедиктов.

Для зимней рыбалки спикер настоятельно просит выбирать места, на которых выставлены спасательные посты.