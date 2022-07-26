ГИМС РТ: «Мы каждый день находим нарушения среди владельцев маломерных судов»

Три происшествия с маломерными судами зарегистрированы в Татарстане с начала этого года, сообщил на брифинге в Кабинете Министров РТ главный государственный инспектор республики по маломерным судам Юрий Венедиктов.

Главный инспектор ГИМС вспомнил случай, который произошел 10 июля. Тогда на Волге под Казанью затонул прогулочный теплоход. На борту судна находились 28 человек, всем удалось спастись. Позже следствие установило, что теплоход вышел в рейс с большим перегрузом.

«Каждый день мы выявляем нарушения среди владельцев маломерных судов. Чаще всего они не обеспечивают себя и пассажиров спасательными жилетами или управляют судном в нетрезвом виде», – отметил Венедиктов.

Он напомнил, что крайне важно надевать на себя и пассажиров спасательные жилеты.