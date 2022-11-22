ГИМС РТ: «Любителям зимней рыбалки необходимо дождаться толщины льда в 10 см»

Любителям зимней рыбалки стоит дождаться формирования прочного льда толщиной как минимум в 10 см. Такой совет татарстанским рыбакам дал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Любителям подледного лова рыбы необходимо помнить, что при попадании человека в холодную воду счет идет не на минуты, а на секунды. Для прибытия ближайшего спасательного поста понадобится время. Поэтому следует помнить, что на данный момент прочный лед еще не успел сформироваться. Необходимо дождаться, когда он окрепнет, а его толщина составит 10 см», – пояснил Венедиктов.

Он добавил, что опасности во время зимней рыбалки могут поджидать и после окончания периода ледостава. Лед может треснуть из-за постоянных нагрузок и сильного течения. Венедиктов посоветовал отправляться на рыбалку компанией, чтобы в случае провала под лед были те, кто может броситься на помощь. Кроме того, необходимо брать с собой спасательные средства – шипы, гвозди, нож, шнур, широкую доску, длинную жердь.