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ГИМС РТ: «Каждые выходные тонут от двух до четырех человек»
С начала купального сезона в Татарстане погибли 24 человека, что на 29% больше, чем в прошлом году за тот же период, когда утонуло 17 человек. Об этом на Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.
«Всего с начала года на водных объектах республики погибли 39 человек, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда погиб 31 человек. Еженедельно в выходные дни погибают от двух до четырех человек», – поделился статистикой представитель ведомства.
Основными причинами гибели людей на воде Внедиктов назвал купание в необорудованном месте – погибли двадцать человек, включая двоих детей, и случайное падение в воду – погибли 17 человек, в том числе двое детей.
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