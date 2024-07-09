ГИМС РТ: «Каждые выходные тонут от двух до четырех человек»

С начала купального сезона в Татарстане погибли 24 человека, что на 29% больше, чем в прошлом году за тот же период, когда утонуло 17 человек. Об этом на Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

«Всего с начала года на водных объектах республики погибли 39 человек, что на 20 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда погиб 31 человек. Еженедельно в выходные дни погибают от двух до четырех человек», – поделился статистикой представитель ведомства.

Основными причинами гибели людей на воде Внедиктов назвал купание в необорудованном месте – погибли двадцать человек, включая двоих детей, и случайное падение в воду – погибли 17 человек, в том числе двое детей.