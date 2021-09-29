news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 сентября 2021  16:19
Павел Климчак

ГИМС рекомендует судовладельцам Татарстана учитывать снижение уровня воды при движении

news_top_970_100

В сентябре в республике произошло 4 случая посадки на мель на Волге: два случая в Спасском районе РТ, и по одному в Казани и Зеленодольском районе. Это связано не только с понижением уровня воды в реке, но и с невнимательностью самих судовладельцев. Кроме того, уровень воды пока не достиг критической для навигации отметки.

В связи с этим ГИМС рекомендует всем судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках двигаться на безопасной скорости и пользоваться эхолотом. Ночью необходимо передвигаться с включенными световыми приборами и бортовыми огнями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#ГИМС #понижение уровня воды в реках рт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное