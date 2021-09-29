ГИМС рекомендует судовладельцам Татарстана учитывать снижение уровня воды при движении

В сентябре в республике произошло 4 случая посадки на мель на Волге: два случая в Спасском районе РТ, и по одному в Казани и Зеленодольском районе. Это связано не только с понижением уровня воды в реке, но и с невнимательностью самих судовладельцев. Кроме того, уровень воды пока не достиг критической для навигации отметки.

В связи с этим ГИМС рекомендует всем судоводителям передвигаться только в проверенных местах, а на незнакомых участках двигаться на безопасной скорости и пользоваться эхолотом. Ночью необходимо передвигаться с включенными световыми приборами и бортовыми огнями. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.