ГИМС обеспокоено увеличением количества смертей на водоемах Татарстана

С начала года на водных объектах республики погибло уже девять человек, включая одного ребенка. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан Юрий Венедиктов.

«С начала года на водных объектах зарегистрированы 15 происшествий, погибли 9 человек, в том числе один ребенок. Были спасены 13 человек, в том числе трое детей», – рассказал Юрий Венедиктов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Для сравнения: за аналогичный период 2023 года произошло 18 происшествий на водных объектах, что свидетельствует о снижении общего числа случаев на 16%. Однако количество смертей в результате происшествий на воде увеличилось на 33%.

«Мы, конечно, обеспокоены увеличением смертности на воде. Вода по температуре сейчас мало отличается от зимней, к тому же резкие изменения погоды, как были на майских праздниках, могут способствовать ухудшению самочувствия, что может привести к потере сознания и падению в воду», – рассказал Юрий Венедиктов.