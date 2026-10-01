Гимназия «Заман» Казани стала победителем премии «Россия – мои горизонты»

Многопрофильная гимназия № 189 «Заман» Казани признана победителем Всероссийской премии «Россия – мои горизонты». Награда досталась за проект «Будущее в твоих руках», который помогает учащимся знакомиться с рабочими профессиями и получать профессиональный опыт еще во время обучения в школе, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Победа на всероссийском уровне – подтверждение того, что профориентационные практики Татарстана высоко оценивают по всей стране. Награждение состоялось 30 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве. В этом году на премию поступило более 1,3 тыс. заявок из 83 регионов РФ, а в шорт-лист по итогам экспертного отбора вошли всего 56 номинантов», – отметили в министерстве.

Всероссийская премия «Россия – мои горизонты» – одно из ключевых событий Единой модели профориентации «Билет в будущее». Награды получили школьники, педагоги, образовательные организации, региональные команды и работодатели, реализующие проекты в сфере профессиональной ориентации.

Премия проводится при поддержке Министерства просвещения РФ для поощрения лучших практик по реализации Единой модели профориентации и курса «Россия – мои горизонты» – проектов, которые помогают школьникам знакомиться с профессиями, пробовать себя в разных направлениях и выстраивать собственную образовательную и профессиональную траекторию.