Гимназия в Зеленодольске поздравила со 101-м днем рождения одну из своих первых выпускниц

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

26 ноября гимназия №3 отметит 85-летний юбилей. А сегодня учителя гимназии поздравили с днем рождения ученицу из самого первого выпуска. Екатерине Жирновой исполнился 101 год. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Она окончила школу 84 года назад, тогда учебное заведение располагалось на улице Карла Маркса. Сейчас в этом здании располагается школа №2.

Екатерина Жирнова родилась 24 ноября 1920 года в селе Гаврилково Верхнеуслонского района РТ. В местной школе училась до четвертого класса, а пятый заканчивала уже на острове Свияжск. Затем ее отцу предложили работу на заводе имени Горького. Так Екатерина оказалась в Зеленодольске и стала учиться в только что построенной школе №3. В 1937 году она окончила семь классов.

В семейном архиве чудом сохранилось единственное школьное фото. На нем ребята запечатлены со своей классной руководительницей Лидией Павловной Осиповой. Она преподавала русский язык и литературу.

Сегодня Екатерина Жирнова живет в любви и заботе. Своим вниманием ее окружили пять детей, шесть внуков, восемь правнуков и два праправнука.

В ее 101-й день рождения уже новое поколение гимназистов желает Екатерине Афанасьевне крепкого здоровья, семейного благополучия и душевной гармонии.