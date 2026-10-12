Гимназия №22 Нижнекамска расширяет помощь бойцам СВО

В Нижнекамской гимназии №22 уже четыре года школьники и педагоги помогают участникам специальной военной операции. За это время в учебных кабинетах организовали работу волонтерской мастерской, где изготавливают средства гигиены, подушки, маскировочные накидки и медицинские изделия.

Одно из направлений работы – производство защитных накидок «Панцирь». Их задача – обеспечить дополнительную защиту бойцов. Материалы и маскировочные сети для изготовления изделий передает архиерейское подворье при храме Иоанна Кронштадтского в поселке Красный Ключ.

Фото предоставлено Верой Муратовой

В гимназии также собирают сухой душ и шьют подушки. Наволочки изготавливают на уроках технологии, а наполняют их холлофайбером во время перемен. К волонтерской работе подключились не только школьники и учителя, но и родители учеников.

С весны этого года в гимназии освоили новое направление – изготовление медицинских косынок для оказания первой помощи при травмах.

«Они помогают в экстренной ситуации, например, когда нужно подвязать поврежденную руку или ногу. В набор вкладываем свечу, коробок спичек и булавку, а также инструкцию по применению», – рассказала педагог гимназии №22 Ирина Сергеева.

Фото предоставлено Верой Муратовой

К сбору гуманитарной помощи присоединяются и другие образовательные учреждения. Не остаются в стороне и люди, которые узнают о работе гимназии: они приносят постельное белье, материалы для сухого душа и угощения для военнослужащих.

Школьники участвуют в работе мастерской и готовят для бойцов письма и открытки. Ученица 11-го класса Неля Портнова отметила, что для нее важно поддерживать военнослужащих не только необходимыми вещами, но и теплыми словами.

«Ежедневно мы стараемся помочь, как можем. Делаем сухой душ, подушки, косынки. Мы понимаем, что без нашей поддержки им там очень тяжело. Даже открытки, которые мы отправляем, нужны бойцам. Победить мы можем, только сплотившись все вместе», – поделилась школьница.

Фото предоставлено Верой Муратовой

Впереди у педагогов и гимназистов новые планы. Ближе к Новому году они намерены собрать подарки для участников СВО и жителей Донецкой и Луганской народных республик.