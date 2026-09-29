Гимназия №189 «Заман» вошла в шорт-лист премии «Россия – мои горизонты»

Гимназия №189 «Заман» вошла в шорт-лист Всероссийской премии «Россия – мои горизонты» за достижения в реализации Единой модели профориентации «Билет в будущее». Победителей объявят 30 сентября в Национальном центре «Россия».

В 2026 году на премию поступило 1 322 заявки из 83 субъектов России. По итогам отбора эксперты выбрали 859 заявок, а в шорт-лист вошли 56 номинантов из 37 регионов страны.

Среди финалистов – 39 участников и 17 организаций. В их числе 15 школьников, а также 41 взрослый участник и организация. Наибольшее количество номинантов представляют Москва – пять, Ростовская область – четыре и Иркутская область – три.

Премия отмечает проекты и практики в сфере профориентации, включая методические разработки педагогов и образовательных организаций, инициативы работодателей и региональных команд, а также проекты школьников и студентов педагогических направлений.

В этом году премия проводится в девяти номинациях: «Горизонты образования», «Плечо к плечу: партнеры года», «Профориентация: безграничные возможности», «Шаг вперед», «Россия – мои горизонты», «Учить учить: педагогическая профориентация», «Регионы – драйверы ЕМП», «С профессией в будущее» и «Профориентация в кадре».