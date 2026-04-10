Гимназия №175 получила главный приз фестиваля «Большая перемена» в Казани

Гимназия №175 Советского района Казани стала победителем фестиваля «Большая перемена» и получила главный приз – сертификат на 1 млн рублей. Гала-концерт конкурса прошел в КРК «Пирамида».

В этом году в фестивале приняли участие около 6 тыс. школьников, в финал вышли коллективы из 24 образовательных учреждений. Участники представили творческие номера, объединенные темой «Мы – дети Казани, мы – дети великой страны». Жюри оценивало выступления в театральном, музыкальном, танцевальном направлениях и оригинальном жанре.

«Мы подводим итоги уже 18-й "Большой перемены". И за эти годы подросли не только участники, но и сам фестиваль обрел статус целого движения. Только в этом году в фестивале приняло участие 6 тысяч наших детей», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Он подчеркнул, что за годы проведения фестиваля на сцену вышли около 150 тыс. детей, и поблагодарил педагогов, родителей и жюри за проделанную работу.

«Для меня все победители, все получили гран-при. В моем понимании вы самые-самые лучшие», – сказал градоначальник.

Конкурс проходил в три этапа: школьный, районный и городской. На финальном этапе школы были разделены на «большую» и «малую» группы в зависимости от численности учащихся.

По итогам конкурса второе место в большой группе занял лицей №177 Ново-Савиновского района, третье место разделили многопрофильный лицей №188 Кировского района и гимназия №107 «Открытие». В малой группе второе место присудили гимназии №18 Приволжского района, третье – гимназии №12 Московского района. Еще одним победителем и обладателем главного приза в 1 млн рублей стала гимназия №3 Кировского района.

Перед награждением финалисты представили творческие номера.

Как отметил и. о. директора гимназии Камиль Абдулвахобов, участие в фестивале стало важным опытом для школьников. По его словам, конкурс носит не только соревновательный, но и воспитательный характер.

«Для нас этот фестиваль является особым фестивалем, поскольку он имеет воспитательную направленность. Для нас воспитание личности является одной из ключевых задач и ценностей нашей гимназии. Мы не стремились за результатом, мы стремились за тем, чтобы большая часть наших ребят приняли участие в этом мероприятии и смогли самореализоваться, проявить свой творческий потенциал», – рассказал он.

Абдулвахобов также подчеркнул, что ключевым этапом стала подготовка к выступлениям, которая объединила учеников, родителей и педагогов. В течение нескольких месяцев участники проводили много времени вместе, готовя сценический номер и формируя командный дух.

Всего на фестивале были отмечены 17 образовательных организаций, включая лауреатов и обладателей специальных призов. Награды вручила заместитель главы Казани Евгения Лодвигова.

Фестиваль «Большая перемена» проводится в Казани ежегодно комитетом по делам детей и молодежи совместно с управлением образования. Он направлен на выявление талантливых школьников, развитие творческих коллективов и вовлечение детей в культурную жизнь города.