Гимназисты Лаишево почтили память погибших в результате террористических актов

Фото: © «Камская новь»

В гимназии №1 города Лаишево прошла памятная линейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщает «Камская новь».

В мероприятии приняли участие начальник отдела дополнительного образования и воспитания детей Министерства образования и науки РТ Анастасия Туманова, и.о. регионального координатора всероссийского проекта «Навигаторы детства» Айрат Гайфуллин и помощник главы Лаишевского района Наталья Лицова.

3 сентября 2004 года в городе Беслан произошел теракт, в результате которого погибли 334 человека, из которых 186 – дети. С 2005 года этот день в России отмечается как День солидарности в борьбе с терроризмом. Память погибших почтили минутой молчания.

Фото: © «Камская новь»

В рамках мероприятия гимназисты и гости приняли участие в акции «Капля жизни», символически поливая цветы водой, чтобы выразить сострадание и солидарность с жертвами трагедии. В начальных классах дети вместе с активистами «Движения Первых» повторили правила поведения при угрозе терроризма.

Кроме того, «Орлята России» под руководством наставников изготовили бумажных птиц в технике оригами в рамках акции «Голубь мира». В актовом зале школьникам показали тематические видеоролики о правилах безопасности в сети «Интернет».