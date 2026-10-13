Гимнастке Мельниковой отказали в визе в Нидерланды на ЧМ

Фото: sportgymrus.ru

Российской гимнастке, олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой отказали в визе в Нидерландах. Девушка должна была выступить на чемпионате мира.



Также отказ пришел Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России:

«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора. ФГР намерена обратиться в МОК и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и её влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации», – говорится в заявлении ФГР.



Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.