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На главную ТИ-Спорт 13 октября 2026 15:46

Гимнастке Мельниковой отказали в визе в Нидерланды на ЧМ

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Гимнастке Мельниковой отказали в визе в Нидерланды на ЧМ
Фото: sportgymrus.ru

Российской гимнастке, олимпийской чемпионке Ангелине Мельниковой отказали в визе в Нидерландах. Девушка должна была выступить на чемпионате мира.

Также отказ пришел Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России:

«Федерация гимнастики России расценивает действия властей Нидерландов как целенаправленное устранение сильнейших гимнасток из борьбы за медали чемпионата мира и олимпийские квоты. Это прямая дискриминация российских спортсменов и грубое нарушение принципа равных условий олимпийского отбора. ФГР намерена обратиться в МОК и World Gymnastics с просьбой дать оценку сложившейся ситуации и её влиянию на обеспечение равных условий олимпийской квалификации», – говорится в заявлении ФГР.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Роттердаме с 17 по 25 октября.

#спортивная гимнастика
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