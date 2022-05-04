Гимнастка Севастьянова показала откровенные фото из ванной и на пианино

Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в своих соцсетях откровенные фотографии из ванны. А также верхом на пианино.

На первом изображении она предстала перед подписчиками в ярком красном обтягивающем белье.

Фото: соцсети

На второй фотографии спортсменка легла в темном просвечиваемом белье на пианино.

Фото: соцсети

Ранее, по результатам опроса жителей 9 стран СНГ, проведенного фондом «Интеграция» и мониторинговым агентством NewsEffector, признана самой красивой спортсменкой стран СНГ на Олимпийских играх в Лондоне.

Помимо золотой олимпийской медали на счету спортсменки звание чемпионки юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре. Севастьянова является заслуженным мастером спорта России.