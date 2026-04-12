Гимнастка Мария Борисова завоевала серебро этапа Кубка мира в Ташкенте

Российская гимнастка Мария Борисова завоевала серебряную медаль в упражнениях с обручем на этапе Кубка мира в Ташкенте. Об этом сообщает «ТАСС».

Спортсменка получила 28,55 балла. Победу одержала Тахмина Икромова с результатом 29,70 балла. Третье место заняла представительница Германии Дарья Варфоломеева, набравшая 28,50 балла.

Ранее сообщалось, что Мария Борисова выиграла этот этап Кубка мира в личном многоборье.

Борисовой 18 лет. Она является победительницей Игр БРИКС 2024 года в упражнениях с обручем и абсолютной чемпионкой России 2025 года.

Соревнования в Ташкенте завершатся 12 апреля. Российские спортсменки выступают на турнире в нейтральном статусе.