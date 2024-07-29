Гимнастка из Казани сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска

Воздушная гимнастка из Казани Диляра Бикмаева, выступавшая в цирке Кисловодска, упала во время исполнения номера и была доставлена в больницу. По информации продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе», жизни и здоровью артистки ничего не угрожает.

«Ситуация находится под контролем специалистов, которые единогласно заявили, что Диляра в буквальном смысле “родилась в рубашке”. Полученные травмы – незначительны», – указали в пресс-службе продюсерского центра.

Фото: © vk.com/royalcircusgiaeradze

Карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей была оказана необходимая помощь. Региональное СУСК проводит проверку по данному факту, после чего будет принято процессуальное решение.

Диляра Бикмаева – уроженка Казани, родилась 4 октября 1988 года. Она является выпускницей Казанского государственного института культуры.