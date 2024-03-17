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Происшествия 17 марта 2024 09:09

Гимнастка из Казани сорвалась с высоты во время выступления в Новосибирске

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Накануне на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере с высоты сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова. Артистка находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование, сообщает на своей странице «ВКонтакте» продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

В соцсетях гимнастка признается, что выросла в столице Татарстана, где училась на артистку цирка и балета.

«Сейчас жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент врачи занимаются выставлением диагноза», – указывают в продюсерском центре.

#Цирк #артисты
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