Гимнастка из Казани сорвалась с высоты во время выступления в Новосибирске

Накануне на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере с высоты сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова. Артистка находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование, сообщает на своей странице «ВКонтакте» продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».

В соцсетях гимнастка признается, что выросла в столице Татарстана, где училась на артистку цирка и балета.

«Сейчас жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент врачи занимаются выставлением диагноза», – указывают в продюсерском центре.