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Гимнастка из Казани сорвалась с высоты во время выступления в Новосибирске
Накануне на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере с высоты сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова. Артистка находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование, сообщает на своей странице «ВКонтакте» продюсерский центр «Королевский цирк Гии Эрадзе».
В соцсетях гимнастка признается, что выросла в столице Татарстана, где училась на артистку цирка и балета.
«Сейчас жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент врачи занимаются выставлением диагноза», – указывают в продюсерском центре.
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