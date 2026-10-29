Гимнаст Маринов рассказал, как относится к хейту

Фото: sportgymrus.ru

В воскресенье в Роттердаме завершился чемпионат мира по спортивной гимнастике. Представитель Татарстана Даниел Маринов завоевал на турнире две медали – серебро в команде и бронзу в индивидуальных упражнениях на брусьях.



А после в интервью Sport24 рассказал о своем отношении к хейту:

«У меня в соцсетях я редко видел какие-то негативные комментарии. Как правило, это больше в пабликах, посвященных спортивной гимнастике. Я понимаю, что у нас очень много диванных экспертов, которые смотрят соревнования, и им лишь бы к чему-то придраться, лишь бы кого-нибудь оскорбить или принизить. Я всегда к этому относился с пониманием. Возможно, людям просто нечего делать. Тем не менее бывают моменты, когда долго не получается добиться желаемых результатов и ты попадаешь в депрессивную яму, а тут еще негативные комментарии, это не может не влиять. Я неоднократно читал про себя «Маринов скатился. Маринов себя потерял. Нет больше прежнего Маринова». Честно, я не из тех, кто может легко пройти мимо такого и не задуматься об этом. Поэтому иногда комментарии меня могут задевать», – сказал Маринов Sport24.

Даниелу Маринову – 21 год.