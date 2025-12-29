Гимнаст Маринов об операции: Два шурупчика вставили и все нормально

Фото: jakartagymnastics2025

Призер чемпионата мира по спортивной гимнастике из Татарстана Даниел Маринов в гостях «Матч ТВ» рассказал о своей сложной операции на плече, которую перенес в октябре прошлого года.

«У нас есть длинная головка бицепса (показывает на плечо — Прим. Ред.). У меня она была воспалена, а также с подвывихом. И биомеханически она там стояла неправильно. То есть это была механическая ошибка. Нужно было сделать ее правильно, подправить, чтобы я мог дальше работать и она меня не беспокоила. Там что‑то сделали, подкрутили, два шурупчика вставили, и все нормально», – поделился Маринов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, свой первый официальный старт после операции Маринов провел в этом году на чемпионате России, где отобрался на мировое первенство, заняв самые высокие места.

Даниел Маринов впервые дебютировал на международной арене и завоевал бронзовую медаль в упражнениях на брусьях на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в Джакарте с 19 по 25 октября 2025 года.