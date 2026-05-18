На главную ТИ-Спорт 18 мая 2026 16:59

Гимнаст Маринов о возвращении флага и гимна: «Мы четыре года верили и надеялись, что справедливость восторжествует»

Фото: sportgymrus.ru

Сегодня Международная федерация гимнастики объявила, что сняла все ограничения с российских и белорусских спортсменов.

«ТИ-Спорт» поговорил об этом с главным гимнастом страны Даниелом Мариновым:

«Я безумно рад, что нам вернули флаг и гимн. Мы четыре года верили и надеялись, что справедливость восторжествует и все спортсмены начнут выступать в равных условиях. В частности, мы, которые выступаем за Российскую Федерацию. С нетерпением жду ближайших международных турниров для того, чтобы приехать туда в качестве спортсмена, который представляет свою страну с флагом и гимном», – сказал Маринов нашему изданию.

В этом сезоне сборная России будет участвовать в чемпионате мира, который пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме.

