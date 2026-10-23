Гимнаст Маринов: «Четвертое место в многоборье ЧМ-2026 — крутой результат»

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Российский гимнаст Даниел Маринов занял четвертое место в личном многоборье на чемпионате мира — 2026 в Роттердаме с результатом 83,297 балла. Он прокомментировал свое выступление:

«Быть четвертым гимнастом мира – это круто, круто в плане результата. Но при этом надо осознавать, что очень многие гимнасты, которые квалификацию прошли намного лучше меня, в финале упали. Это и Синносукэ Ока, и Арсений Духно, и много других спортсменов, которые реально шли очень классно, очень круто, но потом допустили ошибки. И заслуженное сегодня, по сути, только первое место. Это Дайки Хасимото, который набрал космическую сумму баллов, он легенда гимнастики.

Могу сказать, что доволен своим выступлением, я смог проявить характер и рад тому, что сумел пройти от начала до конца все комбинации без сильных срывов и без падений. Конечно, были помарки, не получилось у меня засиять, так скажем. Я сегодня просто дежурно проходил многоборье, не получалось особо проявить себя», – приводит слова Маринова ТАСС.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Нидерландах с 17 по 25 октября. Турнир имеет статус квалификационного к Олимпийским играм‑2028 в Лос‑Анджелесе.