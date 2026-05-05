Гимнаст из Казани Маринов рассказал о нацеленности на чемпионат мира

Фото: телеграм-канал Даниеля Маринова

Чемпион России по спортивной гимнастике из Казани Даниел Маринов рассказал о своей подготовке к сезону и нацеленности на чемпионат мира, который пройдет в октябре.

«Конечно, хочется на все соревнования выходить на полную мощность, я имею в виду базу, сложность программ. А что касается исполнения, то здесь ради сбережения энергии сейчас лучше все это контролировать, потихоньку прибавлять от соревнования к соревнованию, чтобы к чемпионату мира выйти на пик формы, который позволит показать высокий результат как в многоборье, так и в отдельных видах», – сказал Маринов ТАСС.

В 2024 году Даниел Маринов получил травму плеча и долгое время восстанавливался. Через год он дебютировал на международных соревнованиях и завоевал бронзовую медаль в упражнении на брусьях во время чемпионата мира в Джакарте.

В Кубке России, который завершился в конце апреля в Сочи, 21-летний гимнаст стал обладателем двух золотых медалей в опорном прыжке и на брусьях. Также он завоевал «серебро» в многоборье и две бронзовые награды в командном турнире и в упражнениях на кольцах.

Ближайший старт для Даниела Маринова – чемпионат России, который пройдет в Калуге с 28 июня по 6 июля.