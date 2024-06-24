Гимнаст Даниел Маринов поблагодарил Рустама Минниханова за организацию Игр БРИКС

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Гимнаст, обладатель двух золотых медалей на Играх БРИКС, Даниел Маринов поблагодарил власти Республики Татарстан за большой вклад в организацию турнира в Казани и поддержку спортсменов, представляющих свою страну. Об этом он заявил на встрече Рустама Минниханова с татарстанскими атлетами по итогам Игр БРИКС.

«Быть награжденным в казанском Кремле Рустамом Нургалиевичем – это безумная честь. От лица спортсменов хотелось бы выразить благодарность нашей республике за личный вклад и уделенное время. Приятно видеть, как наш спорт в нашей республике развивается такими темпами. Приятно, что можно и в нынешней ситуации выступать на международной арене, представлять свою страну Россию», – приводит слова спортсмена корреспондент «Татар-информа».

Он напомнил, что татарстанцы завоевали много медалей и смогли внести большой вклад в победу России.

«Приятно видеть такое количество победителей, призеров», – подчеркнул Маринов.

Гимнаст на соревнованиях в Казани завоевал две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль. Всего у российской сборной по итогам игр БРИКС 502 медали – 262 раза спортсмены поднимались на первую ступень пьедестала, 141 раз – на вторую, 99 раз – на третью. В тройку стран с самым большим количеством победителей и призеров так же вошли Беларусь (247 медалей) и Китай (62).