news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 мая 2026 21:56

Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей Универсиады 2013 года

Читайте нас в
Телеграм
Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей Универсиады 2013 года
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг информацию о выставлении на продажу медалей Универсиады 2013 года, сообщил спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.

Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что спортсмен готов расстаться с золотой и двумя серебряными наградами за 6 млн рублей. Аблязин написал, что эта новость – фейк.

Аблязину 33 года. Он также завоевал четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали, является двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

#спортивная гимнастика #Универсиада #медали
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
В Казани началась церемония прощания с Ренатом Тимерзяновым

В Казани началась церемония прощания с Ренатом Тимерзяновым

10 мая 2026

Выбиты окна, повреждены дома: 9 мая ВСУ запустили сотню БПЛА на Курскую область

10 мая 2026
Новости партнеров