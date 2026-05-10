Гимнаст Аблязин опроверг информацию о продаже медалей Универсиады 2013 года
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин опроверг информацию о выставлении на продажу медалей Универсиады 2013 года, сообщил спортсмен на своей странице в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» сообщил, что спортсмен готов расстаться с золотой и двумя серебряными наградами за 6 млн рублей. Аблязин написал, что эта новость – фейк.
Аблязину 33 года. Он также завоевал четыре серебряные и две бронзовые олимпийские медали, является двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.