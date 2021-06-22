Гимн всем врачам: в КЦ «Сайдаш» прошла презентация выпуска журнала «Казань»

В пространстве культурного центра «Сайдаш» прошла презентация июньского номера журнала «Казань». Выпуск «Арт и терапия» посвящен талантливым и известным казанским врачам, которые, помимо профессиональной деятельности, занимаются также искусством.

«Нам бы хотелось показать нашим читателям врачей с совершенно неожиданного для многих ракурса, раскрыть своих героев с иной стороны», — рассказала главный редактор журнала Альбина Абсалямова.

Автор фото: Владимир Васильев

Программа презентации вышла за рамки напечатанных материалов журнала – присутствующие ознакомились с художественными работами медиков-художников, оценили их мастерство фотографии, услышали их песни и стихи и многое другое.

«Журнал “Казань” стал не просто достоянием нашего города, но и большим клубом по интересам. Он давно перестал быть просто журналом: у него есть своя, особенная энергетика, которую он транслирует своим читателям. Особенно ценно, что его формируют и делают не только журналисты, находящиеся в штате, но и жители нашего города – люди из разных сфер жизни республики. “Казань” – это ваш журнал, сделанный общими усилиями», – обратился со сцены к присутствующим генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

Автор фото: Владимир Васильев

Он отметил, что впервые за историю выпуск был переиздан – это показатель огромной любви горожан к журналу.

В программе презентации приняли участие герои, авторы и идейные вдохновители номера: казанские барды Валерий Боков, Дмитрий Бикчентаев, Ринат Нарыков, Артур Хайрутдинов, исполнитель романсов Эркен Мустафин, музыкант Лев Шер, казанские джазмены Владимир Штейнман и Евгений Соколов, певец и композитор Артур Мингазов.

Автор фото: Владимир Васильев

«Медицина – благороднейшая из всех искусств. Я не стесняюсь говорить студентам, что, как бы мы не доверяли цифровым, сквозным, нано- и любым другим технологиям, медицина останется искусством. Все потому, что при встрече двух людей: того, кто пришел получить помощь, и того, кто ее оказывает, всегда возникает некая тайна, в котором заключен момент искусства», - рассказал ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов.

К прошедшему Дню медика, а также к презентации свежего номера журнала лауреат премии Президента России – композитор Эльмир Низамов сочинил гимн всем врачам. Композиция была впервые исполнена музыкантом и финалисткой проекта «Голос» Эльмирой Калимуллиной перед публикой.

Автор фото: Владимир Васильев

В самом номере читатели узнают о том, как казанские медики создавали и создают культурное пространство города через музыку, живопись, фотографию и другие виды искусства.