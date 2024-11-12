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Общество 12 ноября 2024 12:46

Гимн нижнекамского ФК «Нефтехимик» написала и исполнила нейросеть

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Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» представил новый гимн. И написала, и исполнила композицию нейросеть, сообщает телерадиокомпания «НТР 24».

Довести композицию до приемлемого уровня удалось со второй попытки. Гимн выдержан в стиле ню-метал (соединяет элементы различных поджанров метала с такими жанрами, как хип-хоп, альтернативный рок, фанк и гранж).

Клип же основан на видео с лучшими голами ФК «Нефтехимик». Одним из его героев стал и корреспондент «НТР 24» — комментатор матчей нижнекамской команды Александр Халин.

#ФК Нефтехимик #нейросеть #искусственный интеллект
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