Гимн нижнекамского ФК «Нефтехимик» написала и исполнила нейросеть

Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» представил новый гимн. И написала, и исполнила композицию нейросеть, сообщает телерадиокомпания «НТР 24».

Довести композицию до приемлемого уровня удалось со второй попытки. Гимн выдержан в стиле ню-метал (соединяет элементы различных поджанров метала с такими жанрами, как хип-хоп, альтернативный рок, фанк и гранж).

Клип же основан на видео с лучшими голами ФК «Нефтехимик». Одним из его героев стал и корреспондент «НТР 24» — комментатор матчей нижнекамской команды Александр Халин.