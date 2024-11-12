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Гимн нижнекамского ФК «Нефтехимик» написала и исполнила нейросеть
Нижнекамский футбольный клуб «Нефтехимик» представил новый гимн. И написала, и исполнила композицию нейросеть, сообщает телерадиокомпания «НТР 24».
Довести композицию до приемлемого уровня удалось со второй попытки. Гимн выдержан в стиле ню-метал (соединяет элементы различных поджанров метала с такими жанрами, как хип-хоп, альтернативный рок, фанк и гранж).
Клип же основан на видео с лучшими голами ФК «Нефтехимик». Одним из его героев стал и корреспондент «НТР 24» — комментатор матчей нижнекамской команды Александр Халин.
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