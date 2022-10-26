«Татарстан, Башкирия – алга!»: провожать мобилизированных приехал Элвин Грей

Торжественный митинг по случаю отправки мобилизованных воинов в зону спецоперации прошел сегодня на танковом полигоне Казани. Перед бойцами, большую часть которых составляли жители Башкортостана, выступил популярный певец, заслуженный артист РБ Элвин Грей. Как прощались с родными бойцы перед отправкой – в фоторепортаже «Татар-информа».

Кирилл Кулаков: «Помогайте друг другу, выручайте друг друга, не щадя своего живота» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Мероприятие началось с обращения начальника Казанского танкового училища Кирилла Кулакова. «Сегодня вы должны сплотиться как никогда. Каждый стоящий в строю здесь – это ваш боевой брат. Не важно откуда он призван, вы все сейчас в одном строю. Иначе отношения в коллективе никак не должны складываться. Помогайте друг другу, выручайте друг друга, не щадя своего живота. За товарища жизнь отдать в бою не грех», – подчеркнул он.

Со словами поддержки для поднятия боевого духа к военным обратился отец Сергий – помощник начальника училища по работе с верующими.

Отец Сергий: «Необходимо обратиться к Господу, просить прощения и просить избавить Его от гнусности» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Братья, вся та нечистота, которая есть вокруг нас, притягивает пули, снаряды, осколки. Необходимо обратиться к Господу, просить прощения и просить избавить Его от гнусности. Только тогда Он дарует веру в нашу великую страну, а ваша чистота души откинет неприятеля от границ нашей территории», - заявил он.

К словам отца Сергия присоединился Рустам хазрат Хайруллин. Он напомнил, что Бог един. И не важно, на каком языке, главное – молиться, чтобы Всевышний хранил Родину, родных и близких. Рустам хазрат вознес руки для молитвы, и многие в строю последовали его примеру.

Рустам хазрат Хайруллин напомнил, что Бог един. И не важно, на каком языке, главное – молиться Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Концертную часть события открыл военный оркестр. Первым зазвучал гимн России. Удивительно, стоило лишь раздаться первым фанфарам, как из-за затянувшегося облаками неба выглянуло солнце, озарив светом собравшихся. Кажется, сами силы природы благословили бойцов на важную миссию.

Следом раздался гимн Башкортостана. Звук курая буквально прорезал оркестровый пласт, вызвав заметное оживление в строю. Правда, оживление было заметно лишь на лицах, поскольку ребята стояли по стойке «смирно».

Стоило лишь раздаться первым фанфарам, как из-за затянувшегося облаками неба выглянуло солнце Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Вольную» часть музыкальной программы отдали Элвину Грею, который прибыл в республику, чтобы поддержать своих земляков. «Весь Башкортостан с вами! Татарстан, Башкирия – алга!» – прокричал он со сцены.

По словам музыканта, сам глава Башкирии Радий Хабиров попросил передать бойцам слова глубочайшей благодарности. «Он сказал, что скоро и сам лично пополнит ваши ряды в войсках», - поделился он.

Элвин Грей прибыл в Татарстан, чтобы поддержать своих земляков Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

С выходом звезды Башкирии, военные потянулись к сцене. Радик Юльякшин с радостью пожал руку каждому, в перерывах между песнями желая ребятам всех благ и удачи. Военные протягивали певцу флаги с символикой разных родов войск, а тот развивал их со сцены на ветру.

Но далеко не все бросились встречать любимого артиста. За оградой многих ждали родные и близкие. Последние встречи перед отправкой у всех прошли с разным настроением – кто-то весело и с улыбкой подбадривал бойца, не сомневаясь в скорой встрече.

Радик Юльякшин с радостью пожал руку каждому, в перерывах между песнями желая ребятам всех благ и удачи Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Так, к примеру, провожали Романа из Башкортостана. Вокруг него собрались мама, сестра, старший сын и друзья. «Отпускаю его с чувством гордости. Он отправляется в бой не в первый раз. Я знаю, что все будет хорошо. Но переживаю конечно, как не переживать? Но не только за него, за каждого здесь. Они все для меня родные», - с улыбкой сказала мама Романа – Лидия Николаевна.

«Он – самый добрый, искренний человек, которых я когда-либо встречала, - не скрывая слез произнесла сестра мобилизованного. – Всех нас очень любит, всегда поддерживает. Переживает за нас больше, чем мы за него».

Роман же скромно сказал, что вырос таким, каким его воспитывали – патриотом с открытой душой.

«Своих детей стараюсь воспитывать также», - отметил он. Роман взрастил в себе и еще одно качество – искренность. Военную подготовку он проходил не единожды.

Александр Морозов из Архангельского района Башкортостана был приятно удивлен радушию братской республики. «Хочется выразить отдельную благодарность вашим сотрудникам медицины. Даже платные клиники делали большие скидки, например, на лечение зубов», - улыбнулся Александр. Сам он уже служил в Чечне, но признался, что за время увольнения навыки подрастерял, но быстро наверстал их в Казани.

За оградой многих ждали родные и близкие Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Другая группа родных провожала и еще одного мобилизованного Александра. «Когда пришла повестка, тут же собрал вещи и отправился в военкомат. Пришла повестка – значит, надо. Бегать смысла точно нет», - отметил Александр.

Все время, отведенное для прощания с войном, буквально вцепившись в его бушлат, простояла мама Александра. Не отрываясь от него, она на миг перевела взгляд на корреспондента и вымолвила: «Отдала сыну семейный талисман. Надеюсь, сохранит его».

К некоторым подойти было просто неловко – не хотелось отнимать минуты встречи перед отправкой. В самом дальнем от всех укромном уголке так простояла одна пара. Молодой боец крепко обнимал любимую, которая не находила слов для своего мужчины. Лишь утыкалась в его грудь, смахивая слезы с лица.

Последние встречи перед отправкой у всех прошли с разным настроением Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Среди мобилизованных корреспонденту удалось пообщаться и с добровольцами. Среди них – бывалый на полях боя командир роты мотострелкового батальона Игорь. О событиях на Донбассе он знает не понаслышке еще с 2014 года.

«Я сам наполовину украинец, наполовину поляк, родился и вырос в Башкирии. Когда я попал на Донбасс, мне даже стало стыдно, что я ношу украинскую фамилию. Те, кто воюют против нас – нелюди. Назвать их зверьми – значит, оскорбить зверей. Они насилуют женщин, детей, расстреливают церкви и школы. Я видел это своими глазами», - признался он.

Он вспомнил слова советского военачальника Василия Маргелова: «Никто кроме нас»: «Многие ребята не понимают этого. Но они должны понимать, что мы делаем благое дело», - отметил он.

Провожать казанца Руслана Ибрагимова, кажется, собралась самая большая делегация – мама, папа, бабушка, жена, дети и даже теща. «Сейчас еще друг подъедет», - пообщел Руслан. Это его первый боевой опыт, но к повестке отнесся спокойно. Говорит, ждал ее. «Не скрою, мы расстроились, но очень им горды. Знаю, что очень скоро встретим этим же составом», - призналась бабушка Руслана.

Фото на анонсе: © Абдул Фархан / «Татар-информ»