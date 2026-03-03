Гималтдинов: В конкурсе «Герои рядом» победить могут и профессионалы, и начинающие авторы

Литературный конкурс «Геройлар янәшә – Герои рядом» стал уникальным проектом, объединяющим рекордный призовой фонд и открытость для авторов любого уровня. Таким мнением поделился директор государственной телерадиокомпании «Татарстан», писатель и журналист Фирдус Гималтдинов.

Он напомнил, что в 2026 году общая сумма наград превысит 6,6 млн рублей, что делает состязание одним из самых масштабных в стране.

Гималтдинов отметил, что жюри обеспечивает полную объективность, так как оценивает работы анонимно. По мнению директора телерадиокомпании, шансы на победу равны у всех участников.

«И, что самое главное – претендовать на нее могут как профессиональные, так и начинающие авторы. Скажу прямо – жюри в своей работе руководствуется не только изыском авторского слога, но, возможно, в первую очередь качеством содержания», – подчеркнул он.

Главной целью конкурса остается моральная поддержка защитников Отечества и их семей. Как считает Гималтдинов, произведения современников должны вдохновлять воинов на передовой и давать силы их близким в тылу.

«Эти произведения – колоссальная поддержка для наших бойцов, вставших с оружием в руках за будущее нашей Родины, нашего с вами будущего. Романы, повести, поэмы и стихи призваны вдохновлять воинов на поле боя, являться источником сил для их родственников здесь – в тылу», – отметил писатель.

«Сам, будучи автором повести о легендарном бойце батальона "Тимер" Ильнуре Хаертдинове с позывным Фаза, воочию увидел, насколько важна эта поддержка. Знать, что подвиг бессмертен – имеет огромное значение для товарищей защитника Родины, является моральной опорой для матери, супруги, детей и близких», – поделился он.

Фирдус Гималтдинов признался, что ждет от участников глубокого осмысления событий сегодняшнего дня: «Попытка осмысления событий сегодняшнего дня, вместе со всеми переживая все происходящее – смелый вызов. Уверен, у нас много авторов, способных к этому. А сюжеты пишет сама жизнь. Благо, героев наш многонациональный народ взрастил много, и они рядом с нами!»

Прием заявок по большинству направлений продлится до 1 августа 2026 года, а для авторов романов срок подачи работ продлен до 15 октября. Кроме того, в этом году в рамках конкурса начала работу «Школа писателей», где опытные мастера помогут новичкам в создании их первых крупных патриотических произведений.