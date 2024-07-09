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Гимаев о стройматериалах: В Татарстане производят всё, нехватки не наблюдаем
Татарстан – самодостаточный регион в плане производства строительных материалов. В республике производят всё, кроме цемента и санфаянса, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев.
«Татарстан – самодостаточный регион в этом смысле. За пределами республики наши заказчики, застройщики, поставщики покупают технологическое оборудование. А все основные стройматериалы у нас имеются в наличии, мы их продаем, где только возможно, никаких проблем с этим у нас нет», – заключил он.
Замглавы Минстроя РТ также напомнил, что в минувшем году в республике произвели строительных материалов более чем на 50 млрд рублей.
«При этом строители освоили более 700 миллиардов рублей. Тоже цифра такая огромная, к которой мы пришли буквально в прошлом году. В этом году она будет не меньше», – уточнил докладчик.
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