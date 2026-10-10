Гимадиев объяснил, чего не хватило «Ак Барсу» в матче с «Северсталью»

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Нападающий «Ак Барса» Артур Гимадиев заявил, что команде необходимо больше забивать, нагружать вратаря соперника и выигрывать единоборства. Об этом хоккеист рассказал после домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью», в котором казанцы уступили со счетом 1:4.

«Думаю, с одним голом трудно выиграть матч. Надо больше забивать, нагружать вратаря, лезть на ворота, выигрывать единоборства. В целом, это основные факторы хоккея», – приводит слова Гимадиева пресс-служба клуба.

Нападающий также поделился впечатлениями от полноценного дебюта за первую команду. Он назвал эмоции классными и отметил, что казанцы доминировали на протяжении двух периодов, однако в третьем ход игры изменился.

Гимадиев рассказал и о взаимодействии с другими молодыми хоккеистами команды. По его словам, они подшучивают друг над другом, а игроки, которые раньше присоединились к основному составу, помогают новичкам советами.

Несмотря на неудачный результат, нападающий выразил уверенность в том, что команда сможет преодолеть трудности.

«Согласен, не получается что-то, но мы пройдем через это и все будет хорошо. Следующие матчи мы выиграем», – заключил Гимадиев.