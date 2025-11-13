Гилязова о чемпионате России в Казани: Не думала, что покажу настолько быстрые секунды

Фото: ФВВСР

Уроженка Набережных Челнов, пловчиха из Татарстана Ралина Гилязова оценила свои выступления на чемпионате России по плаванию на короткой воде, которые проходили в Казани.

«Я очень довольна результатами. Не думала, что я покажу настолько быстрые секунды. Хотя я понимала, что мы работали, все у нас шло отлично. И вот итог этой работы. Планировалось просто улучшить свои результаты. Планировали поставить рекорд на 100 комплексом, а вот насчет 50 метров брассом – пока что просто присматривались к этой дистанции.

Громких соперниц вообще не боялась. В 13 лет я участвовала на своем первом чемпионате России по длинной воде, и я плыла по соседней дорожке с Юлией Ефимовой, и мне было тогда очень страшно, а сейчас вообще нет. Приятно слышать от нее слова поддержки – это очень классно», – сказала Гилязова корреспонденту «Чемпионата».

Ралине Гилязовой 18 лет. На турнире в Казани она выиграла финальный заплыв на дистанции 50 м брассом, завершив дистанцию за 29,62 секунды. Она установила новый юношеский рекорд России и опередила на финише шестикратную чемпионку мира Юлию Ефимову (29,91) и чемпионку Европы Евгению Чикунову (29,98). Также на чемпионате России – 2025 Гилязова выиграла финальный заплыв на дистанции 100 м в комплексном плавании за 59,20 секунды.

Чемпионат России по плаванию на короткой воде проходил с 7 по 12 ноября во Дворце водных видов спорта.