Ильдар Гильмутдинов о пятилетке в Госдуме РФ: нами инициировано более 600 законопроектов

Депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Ильдар Гильмутдинов отчитался перед жителями Зеленодольска о результатах пятилетней работы. В мероприятии приняла участие депутат Государственного Совета РТ VI созыва Рузиля Тимергалиева, сообщает издание «Зеленодольские новости».

В течение нескольких созывов Гильмутдинов избирается по Московскому избирательному округу, куда включен Зеленодольский муниципальный район.

«Спасибо за возможность встретиться. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, для нас нет „неудобных“ вопросов. Несмотря на проделанную огромную работу в районе еще много нерешенных вопросов. Мы ведем работу над ними. Я знаю Зеленодольск около тридцати лет, знаком с проблемами в каждой маленькой деревне. Я люблю этот район и не перестану помогать», — сказал Гильмутдмнов жителям.

В начале своего выступления он уточнил, что в Госдуме РФ работают 16 татарстанских депутатов — это одна из самых больших региональных депутатских групп.

«Нами инициировано более 600 законопроектов, более половины стали законами. Я внес 76 законопроектов, из них восемь — лично, остальные — в соавторстве с коллегами», — поделился парламентарий.

Депутаты работали в различных направлениях — это и студенческий спорт, и здоровый образ жизни, и ограничение потребления алкоголя и многое другое.

До 2020 года Ильдар Гильмутдинов был председателем Комитета по делам национальностей, сейчас он первый заместитель.

По словам докладчика, в прошлом году впервые около 100 млн рублей было заложено на поддержку национально-культурных объединений. Национально-культурная автономия татар России, которую возглавляет Ильдар Гильмутдинов, получила из бюджета 6 млн рублей. По словам спикера, это небольшие деньги, но на эти средства были поддержаны 25 мероприятий в регионах.

Поддержка инициатив Татарстана на федеральном уровне является еще одной задачей, стоящая перед депутатом Госдумы.

«В текущем созыве Госдума приняла восемь законопроектов, предложенных Госсоветом РТ. Это очень хороший результат, поверьте. Они связаны с экологией, с совершенствованием механизма самообложения, борьбой с „наливайками“, рядом других», — сказал он.

Работа с обращениями граждан — еще одно важное направление деятельности депутата. В адрес Гильмутдинова поступило 2,5 тыс. обращений от жителей Татарстана. «Каждое отрабатываем. Большая часть решена», — уверил он зеленодольцев.

Что касается федеральных программ, то, по словам докладчика, Татарстан закреплен за ними, как никакой другой российский регион. Так, открытие спорткомплекса в Васильево состоялось благодаря федеральной программе, а Ледовый дворец был возведен по партийной программе.

Гильмутдинов патронирует реконструкцию Петропавловского собора в Казани, мечеть «Иске Таш», уже действующую Азимовскую мечеть.

Спикер подробнее остановился на успешных проектах в Зеленодольском районе — здесь работают два спорткомплекса, бассейн, СК «Дельфин», футбольный манеж, «Маяк», стадион им. Колотова — все они строились или реконструировались при участии Ильдара Гильмутдинова. Напомнил он и о планах строительства новой школы в Мирном.

Выступление спикер завершил словами: «Я за то, чтобы в Думу приходили профессионалы, которые переживают за свое дело, чтобы от них была польза в решении конкретных задач», — сказал он.