Гильмутдинов: Вузы Татарстана активно сотрудничают с Китаем, Индией, Вьетнамом, Египтом

Университеты и научные организации Татарстана активно развивают международное сотрудничество. Об этом заявил помощник Раиса республики Альберт Гильмутдинов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«У Татарстана дружеские отношения со странами ОИС. Мы будем стратегически уходить в это направление, там много хороших университетов. И в Малайзии есть амбициозно развивающиеся университеты, с которыми можно успешно работать. Это направление тоже будем развивать», — сказал спикер.

Гильмутдинов напомнил, что раньше акцент в международном сотрудничестве делался на западные страны, расположенные в Европе и Северной Америке. Но из-за геополитических событий «происходят тектонические сдвиги, стратегический разворот от Запада на Восток», отметил он.

По словам помощника Раиса РТ, университеты Татарстана активно сотрудничают с Китаем, Индией, Вьетнамом, Египтом, странами арабского мира. «Вне всякого сомнения, это направление будет развиваться», — подчеркнул он.

Кроме того, сейчас научное сообщество получает приглашения из стран Запада посещать международные конференции и публиковаться в журналах. «Получаем огромное количество публикаций на рецензирование в западных журналах. После февраля 2022 года было затишье. Но сейчас, после паузы, люди пытаются вернуться к нормальному сотрудничеству. Мы это направление тоже, конечно, будем поддерживать», — заметил спикер.

Гильмутдинов добавил, что Татарстан в Национальном рейтинге научно-технологического развития регионов России поднялся на второе место. «Была очень жесткая конкуренция, буквально чуть-чуть уступили Москве. Татарстан набирает ход, и впереди огромная работа. Научно-технологическое развитие было важно всегда для всех государств. Только мощное научно-технологическое развитие обеспечит нам не только развитие, но и выживание», — заявил он.

Задачу по обеспечению полного технологического суверенитета России по всем ключевым направлениям ранее поставил Президент РФ Владимир Путин.