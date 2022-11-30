Гильмутдинов: Татарстан — успешный пример реализации национальной политики государства

На сегодняшний день Татарстан является одним из успешных примеров для других регионов в области реализации государственной национальной политики. Такое мнение на пресс-конференции в Казани высказал депутат Госдумы от республики Ильдар Гильмутдинов.

Парламентарий напомнил, что в декабре 2022 года исполняется десять лет с момента утверждения действующей Стратегии государственной национальной политики. С тех пор, по его словам, была проведена масштабная системная работа по реализации положений этого документа на практике.

«Мы и дальше развиваем необходимые институты и инструменты на основе этой стратегии. <…> У нас появилась государственная программа национальной политики, которой никогда до этого не было. Ежегодное финансирование — более 2,5 млрд рублей, есть субсидии регионам для реализации национальной политики, в том числе на организацию различных мероприятий федерального уровня», — отметил Гильмутдинов.

По мнению депутата, несмотря на большой объем проделанной работы, госпрограмма национальной политики еще достаточно «молода» и нуждается в дальнейшей проработке и наполнении.

«Ее (госпрограмму национальной политики — прим. Т-и) нужно наполнять, там есть разделы, связанные с поддержкой родных языков, они пока не заполнены. Пока недостаточно и финансирование по субсидированию регионов. Также не до конца раскрыта тема социально-культурной адаптации иностранных мигрантов. В целом понятно, как дальше совершенствовать эту госпрограмму по различным направлениям. Это очень важно», — пояснил народный избранник, перечислив моменты, нуждающиеся в улучшении.

Гильмутдинов добавил, что Татарстан является одним из локомотивов по воплощению в жизнь идей, которые были заложены в государственной национальной политике.

«Наша республика здесь стоит как пример. Те механизмы, которые есть на федеральном уровне… Многие из них даже раньше появились в нашей республике. Это и Ассамблея народов РТ, которая объединяет все национально-культурные объединения, имеет свою базу. У нас работает несколько госпрограмм по поддержке языков, поддержке национально-культурных объединений, а также многое другое», — рассказал депутат.

Он убежден, что дальнейший успех в реализации государственной национальной политики во многом станет определяться кадрами. Их подготовка должна стать одним из приоритетов, поскольку без таких специалистов сложно достичь нужных результатов.

«Такие специалисты должны быть в каждом муниципалитете. Поэтому нам важны кадры, люди, их нужно готовить. Уже запущены специальные курсы и кафедры в ряде вузов. Время показывает, что межнациональные отношения — самые тонкие и сложные, здесь должны работать специалисты», — заметил спикер.

В завершение депутат добавил, что непростая работа по отладке государственной политики в сфере межнациональных отношений будет продолжена и в дальнейшем.

«Вопросы национальной политики и межнациональных отношений для нашей страны очень важны. Это очень тонкая материя, и каждый, даже самый немногочисленный, народ требует к себе внимания государства. Каждый этнос должен понимать, что государство защищает его историю, традиции и язык. Поэтому нужно дорожить нашим единством и грамотно совершенствовать механизмы национальной политики», — резюмировал Ильдар Гильмутдинов.