Гильмутдинов: «Татарстан – пример выстроенной системы национальной политики»

Ильдар Гильмутдинов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В России с 1 января начнет действовать новая Стратегия государственной национальной политики. Итоги реализации предыдущей стратегии в Республике Татарстан, действовавшей с 2012 по 2025 год, подвел депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, Татарстан принимал активное участие как в реализации действующей стратегии, так и в формировании нового стратегического документа.

«Республика является опорным регионом и примером реализации государственной национальной политики», – подчеркнул Гильмутдинов.

Он отметил, что в Татарстане выстроена системная работа в сфере межнациональных отношений, что подтверждается действующими институтами и механизмами. Так, например, при Раисе РТ действует Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, на заседаниях которого несколько раз в год рассматривают вопросы национальной политики.

«Раис республики [Рустам Минниханов] держит эту тему на пульсе», – отметил парламентарий.

В числе главных элементов реализации стратегии депутат также назвал Ассамблею народов Татарстана, которую возглавляет Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Также, по его словам, представители различных народов находят площадку для взаимодействия в Доме дружбы народов, где выстроена постоянная и системная работа. Кроме того, в республике приняты несколько государственных программ, направленных на реализацию проектов в сфере межнациональных отношений.

Отдельно депутат остановился на участии Татарстана в эксперименте по созданию центров социокультурной адаптации иностранных граждан.

«Татарстан одним из первых вошел в этот эксперимент – всего он проводится в пяти субъектах. Для нас это важно с учетом большого количества иностранных граждан. Центры должны анализировать ситуацию и давать государству понимание, как дальше выстраивать работу и взаимодействие с трудовыми мигрантами», – пояснил он.

Гильмутдинов отметил, что в случае успешного результата наработки Татарстана могут быть использованы и в других регионах.

Говоря о новой Стратегии государственной национальной политики, депутат выразил надежду, что документ даст дополнительный импульс развитию уже выстроенной системы.

«Надеюсь, что новый документ даст новые импульсы и позволит усилить эту работу», – заключил он.