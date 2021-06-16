Гильмутдинов призвал перенести ответственность за безопасность в школах муниципалитетам

Депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов направил в Правительство свой законопроект о передаче ответственности за безопасность в школах муниципальным или федеральным органам власти. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«В начале седьмого созыва я вносил в Думу законопроект об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях, где предлагалось передать ответственность за организацию безопасности с самого учреждения на учредителей. Передача ответственности муниципальным или федеральным органам власти дала бы возможность привлечь на эти цели бюджетные средства. Потому что последние события показали, что сами учебные заведения не в состоянии обеспечить безопасность в школах в полном объеме. Тогда этот законопроект, к сожалению, поддержки не получил, сейчас я повторно направил его в Правительство РФ. Надеюсь, что сейчас эта инициатива найдет поддержку», — отметил Ильдар Гильмутдинов.

Также депутат прокомментировал принятие Госдумой закона по усилению контроля за оборотом оружия. Законопроект сегодня был принят в третьем, окончательном чтении.

Гильмутдинов подчеркнул, что законопроект разрабатывался с учетом предложений Республики Татарстан после нападения на казанскую гимназию № 175.

«Будучи депутатом из Татарстана, я принял активное участие в подготовке и обсуждении законопроекта к рассмотрению в Думе», — отметил депутат.

Документ предлагает усилить ответственность по статьям об обороте оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также о незаконном изготовлении оружия.

— Повышается до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия.

— Преступления, связанные с нелегальным сбытом огнестрельного оружия, переведут в разряд тяжких.

— Нелегальный оборот оружия с использованием интернета будет приравнен к преступлению, совершенному по предварительному сговору.

— Будет установлен список заболеваний, при которых невозможно получить разрешение на владение оружием.

— Ужесточаются ограничения на приобретение оружия для лиц с судимостью, вводятся ограничения для тех, кто привлекался за административные правонарушения.

— Человек не сможет приобрести ружье или винтовку, если не прошел медицинское освидетельствование в государственном или муниципальном учреждении. В частности, врачи оценят психологическое состояние кандидата и протестируют его на наличие наркотических веществ в организме.