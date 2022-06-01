Гильмутдинов призвал будущих спортсменов Татарстана поступать в местные вузы

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов на пресс-конференции «Детский спорт в Татарстане» призвал будущих спортсменов из Татарстана поступать в местные вузы.

«Хотелось бы, чтобы наши ребята, которые оканчивают школу и хотят связать судьбу со спортивной деятельностью, поступали бы в наши спортивные вузы — прежде всего, например, в училище олимпийского резерва», — отметил народный избранник.

Половина обучающихся сейчас в училище, которые содержится за свет республиканских финансов, из других регионов — это ребята Чувашии, Марий Эл и других республик.

«Мы готовим специалистов не для республики Татарстан, а для других регионов. Буквально 10% из республики поступающих сейчас. Зачем мы тратим республиканские деньги, если готовим ребят для других республик?» — отметил парламентарий.

Также Гильмутдинов дал поручение создать нормативную базу по содержанию и благоустройству пришкольных спортивных площадок — особенно это касается поселковых и сельских школ.

«Сельских денег на благоустройство этих площадок не хватает, они устаревают, ломаются. Нужно эти площадки „отнорматировать“ и включить в финансирование образовательной организации, либо финансирование местного муниципального органа власти», — сказал Гильмутлинов.

По федеральной программе капремонта школ благоустройство спортплощадок не предусмотрено, добавил спикер.