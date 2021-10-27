Гильмутдинов: Инициатива по должности Президента РТ — вторжение в полномочия регионов

Федеральная законодательная инициатива по унификации взаимодействия центра с регионами, подразумевающая ликвидацию должности Президента РТ, нарушает федеративные основы страны и вторгается в полномочия регионов. Такое мнение журналистам ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов.

Он сообщил, что сегодня инициатива прошла очередное обсуждение в профильном комитете федерального парламента. В дискуссии приняли участие, в том числе, депутаты от республики.

«Комитет в итоге поддержал этот проект. У меня, как у представителя республики, интересовались мнением Татарстана по этому вопросу. Я сообщил о решении Госсовета РТ, который концептуально не поддержал законопроект в его нынешнем виде», — отметил Гильмутдинов.

Он добавил, что высказал участникам обсуждений аргументы Татарстана: законопроект чрезмерно регулирует работу исполнительной власти регионов и нарушает принципы федерализма, прописанные в основном законе страны.

«Прописанные там подходы — это вторжение в полномочия субъектов Федерации. Многие вещи изымаются из полномочий регионов страны, это противоречит Конституции России. Это касается как названия руководителя субъекта, так и чрезмерно подробной регламентации работы органов исполнительной и законодательной власти региона», — пояснил Ильдар Гильмутдинов.

По его словам, в ходе обсуждений на комитете озвученная позиция республики была зафиксирована.

«В любом случае, ко второму чтению будут изменения. Председатель Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также поручил изучить все предложения и замечания регионов, чтобы учесть их для продвижения к итоговому документу», — отметил Гильмутдинов.

По его словам, уже 9 ноября состоится рассмотрение законопроекта в первом чтении.

«Скорее всего, в первом чтении он будет принят, после чего начнется активное взаимодействие с регионами для подготовки ко второму чтению. И тут нам нужно более активно и предметно проработать эту инициативу. В том числе, через площадку президиума Совета законодателей, в работе которого участвуют руководители региональных парламентов, члены Совфеда и Госдумы. Думаю, что это произойдет уже в ноябре», — резюмировал Ильдар Гильмутдинов.