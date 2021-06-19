Гильмудинов о предвыборной программе ЕР: Мы подготовили предложения по каждому району РТ

В настоящее время приоритеты для предвыборной программы «Единой России» уже ясны. В том числе они были выделены благодаря широкому обсуждению проблем и вопросов граждан в районах Татарстана. Об этом со ссылкой на депутата Госдумы Ильдара Гильмутдинова сообщает пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия».

«Хочешь узнать, что беспокоит жителей района твоего округа, — побывай на сходах граждан. Сейчас депутаты всех уровней отчитываются о сделанном и формируют новую карту „наказов“», — заметил парламентарий.

По его словам, у партии есть дорожная карта предложений по каждому муниципалитету Татарстана.

«По итогам встреч и общественных приемов есть понимание, что нужно в каждом конкретном районе. Где-то нужна школа, в других района — детский сад, дорога, просят решить проблему бродячих собак. На встречах поднимались вопросы развития инфраструктуры, поддержки многодетных семей, комплексного развития села», — рассказал Гильмутдинов.

Он рассказал, что данные приоритеты сегодня звучали и на XX съезде партии в Москве. В том числе в предвыборную программу предлагается включить все предложения, которые были озвучены Президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Эти наказы будут обсуждаться в каждом из регионов.

«В рамках оставшихся встреч мы дополним перечень предложений и вопросов, и, думаю, у нас к выборам будет предметная, очень конкретная программа», — заключил депутат.