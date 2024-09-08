Гильмеев: Активные избиратели не хотят, чтобы в их будущее кто-то вмешался

Руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ поделился наблюдением, что от выборов к выборам наблюдается высокая активность.

Гость студии отметил, что избирателям важно выполнить свой гражданский долг – это и желание выразить свою позицию, и поддержать своего кандидата. То есть люди голосуют за политическую стабильность и благополучие.

«Люди старшего возраста традиционно максимально активны в отношении выборов, но и активность молодёжи тоже растёт. Это можно наблюдать в том числе и на избирательных участках», — отметил спикер.

«Для людей выборы — это точка отсчёта, которая определяет вектор развития будущего, куда движется наша страна. Люди, которые активно идут голосовать, не хотят, чтобы в это будущее кто-то вмешивался, было какое-то влияние извне», — заключил Марсель Гильмеев.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.