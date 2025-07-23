В Гильдии риелторов объяснили, как возраст покупателя влияет на покупку квартиры

Покупка недвижимости в России сейчас определяется молодежью. Об этом «Татар-информу» заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.

Ранее в сети сообщалось, что на данный момент первую квартиру в большинстве случаев приобретают люди 38-летнего возраста. При этом несколько лет назад средний «возраст приобретения» собственного жилья был на уровне 28 лет.

«Нет такой однозначной статистики. С точки зрения соображений, во-первых, надо понимать, сам человек покупает квартиру, или ему покупают. Во-вторых, стоит учесть, что кредиты сейчас дорогие, поэтому покупка жилья, скорее всего, определяется именно молодежью, льготной историей, ипотекой для молодых семей», – прокомментировал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данный фактор не относится к рыночному формату или формату экономической самостоятельности человека, а обусловлен форматом сегодняшних обстоятельств.

«В текущей ситуации рыночная ипотека недоступна, льготная ипотека ограничивает возраст, а значит, нужно успеть воспользоваться льготной ипотекой, пока вы не достигли определенного возраста, после которого эта льгота может быть исчерпана. Это превалирует на рынке. А выцепить понятный тренд сейчас сложно», – объяснил Апрелев.