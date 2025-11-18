news_header_top
Общество 18 ноября 2025 10:48

Гильдия риелторов открыла штаб помощи пострадавшим в сделках с недвижимостью

В Российской Гильдии риелторов открыли Оперативный штаб по защите добросовестных покупателей недвижимости и противодействию мошенническим схемам. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе организации.

«Штаб займется сбором обращений от пострадавших и их представителей, анализом практики и выработкой соответствующих предложений по решению проблемы», – уточнили в РГР.

С 18 ноября по 1 декабря 2025 года в Гильдии будет действовать единый канал приема обращений. Связаться можно по телефону +7 (922) 109-43-29 или по электронной почте director@rgr.ru.

Обращения рассмотрят на рабочих консультациях и встречах с представителями правоохранительных органов, законодательной власти, с юристами, адвокатами, нотариусами и другими специалистами.

«Оперативный штаб РГР выявит ключевые риски, типичные сценарии и точки уязвимости сделки, обсудит предложения участников встреч. Задача-максимум – передать предложения по защите добросовестного покупателя и снижению рисков и убытков заинтересованным участникам рынка, депутатам», – отмечается в сообщении.

По информации Оперативного штаба РГР, в некоторых регионах России участились случаи, когда продавцы под воздействием мошенников после получения денег пытаются оспорить сделки и вернуть проданное жилье. Это приводит к серьезным финансовым и репутационным потерям для добросовестных покупателей, сотрудников агентств недвижимости, нотариусов, банков, страховых компаний и предпринимателей смежных сфер.

В РГР отмечают, что организация намерена активно работать над решением этой проблемы.

#риелтор #рынок недвижимости #мошенники
